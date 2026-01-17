Il papà del ragazzo ricoverato | Manfredi ci ha detto che ci vuole bene E che vorrebbe tornare a scuola subito

Il padre di Manfredi Marcucci, il ragazzo di 16 anni rimasto coinvolto nell’incendio a Roma, ha condiviso che il giovane ha espresso affetto e desiderio di tornare a scuola. Finora, la famiglia non ha posto domande specifiche, preferendo rispettare i tempi di recupero e il percorso di guarigione del ragazzo. La vicenda evidenzia l’importanza di un supporto adeguato in situazioni di emergenza e di fragilità.

«Mamma, ti voglio bene. E voglio bene anche a te, papà». Le gravi conseguenze alla gola causate dal calore e dal fumo respirati nella discoteca Le Constellation che andava a fuoco la notte di Capodanno non sono riuscite a impedirgli di parlare, anche se con un filo voce. Una prima, forte reazione. Manfredi Marcucci è cosciente. Vigile e orientato, come dicono i medici. Una gioia immensa per chi vuole bene al 16enne romano, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, ma anche per chi non lo conosce neppure. «Siamo contenti perché dopo 15 giorni di sedazione si è svegliato e ci ha riconosciuto subito», spiega il padre Umberto, che oggi da Roma tornerà dal suo ragazzo.

