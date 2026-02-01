Treno bloccato tra le montagne | soccorsi in atto per passeggeri intrappolati dal maltempo a Ricadi

Un treno Intercity diretto da Torino a Reggio Calabria si è fermato questa mattina a pochi chilometri da Ricadi, nel Vibonese. Il maltempo ha causato il blocco del convoglio, lasciando a bordo i passeggeri intrappolati tra le montagne. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che stanno cercando di mettere in sicurezza le persone e di riportarle a terra. La situazione resta complicata a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Un treno Intercity in viaggio da Torino a Reggio Calabria è rimasto bloccato nella mattinata di domenica 1 febbraio 2026, a pochi chilometri da Ricadi, nel Vibonese, a causa delle condizioni meteo avverse. Il convoglio, che trasportava circa quaranta passeggeri, si è fermato improvvisamente lungo la tratta ferroviaria che attraversa la zona costiera tra Tropea e la città dello Stretto. L’arresto del treno è stato causato dalla caduta della linea elettrica, provocata da forti venti e precipitazioni intense che hanno colpito la zona nel corso della mattinata. L’evento ha interrotto il servizio su un tratto strategico della rete ferroviaria meridionale, già da tempo soggetta a criticità legate alla fragilità dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

