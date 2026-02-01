Maltempo treno Intercity Torino-Reggio Calabria bloccato a Ricadi | l' intervento dei vigili del fuoco

Un treno Intercity che viaggiava da Torino verso Reggio Calabria si è fermato questa mattina a Ricadi. La piena di acqua e il maltempo hanno ostacolato il passaggio, costringendo i vigili del fuoco di Vibo Valentia a intervenire per aiutare i passeggeri. La situazione resta sotto controllo, ma il traffico ferroviario ha subito ritardi significativi.

I viaggiatori sono stati trasbordati su un convoglio sostitutivo arrivato nel frattempo sul posto e che ha proseguito verso la città dello Stretto Il convoglio mentre percorreva la linea ferroviaria via Tropea, in prossimità di Ricadi rimaneva bloccato a causa della caduta della linea di alimentazione elettrica dovuta al maltempo. Giunta la chiamata, intorno alle ore 9 circa, è stata inviata sul posto la squadra del distaccamento di Ricadi che ha prestato assistenza ai viaggiatori, circa 40, trasbordati su un convoglio sostitutivo arrivato nel frattempo sul posto e che ha proseguito in direzione Reggio Calabria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Nel pomeriggio, un incidente sulla linea ferroviaria Ivrea-Torino ha coinvolto un tir e un treno regionale, provocando l'evacuazione di circa 70 passeggeri.

Un treno Intercity diretto da Torino a Reggio Calabria si è fermato questa mattina a causa del maltempo.

