L’Ice arriverà in Italia per raccogliere informazioni legate alle Olimpiadi, non per scortare gli atleti americani. È questa la svolta annunciata da Travaglio durante la sua trasmissione su Nove. Secondo il giornalista, l’accordo tra l’Italia e l’Ice, firmato nel 2014, permette alle autorità italiane di fornire dati sensibili e DNA agli 007 statunitensi. Un dettaglio che solleva domande sulla reale portata della collaborazione tra i due Paesi in vista dell’evento olimpico.

“Certo che viene l’ICE in Italia. Tra l’altro abbiamo un accordo dal 2014, dall’era fulgida del renzismo, che gli consente di ricevere da parte delle nostre autorità dati sensibili, DNA e tutto quanto gli occorre. Verranno, faranno quello che vogliono senza chiedere il permesso, perché sono abituati così e perché hanno anche un accordo che da dodici anni gli consente di affiancare la nostra Intelligence per sventare non si sa bene quali minacce”, così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi in onda ogni sabato sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi, ha commentato lo scoop de il Fatto Quotidiano che ha rivelato che la famigerata Immigration and Customs Enforcement, da tutti conosciuta con l’acronimo di Ice, sarà impegnata in Italia (è già presente permanentemente nella sede di Roma), di supporto alle forze dell’ordine locali, per gestire la sicurezza in tutto il periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio su Nove: “L’Ice verrà in Italia per fare intelligence per l’evento Olimpiadi, non per scortare gli atleti Usa. È questo il salto”

Approfondimenti su Olimpiadi Italia

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

Durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, gli agenti Ice saranno presenti in Italia esclusivamente per attività di intelligence, senza svolgere operazioni di polizia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Italia

Argomenti discussi: Accordi e Disaccordi | Puntata 24 gennaio 2026; Travaglio su Nove: Referendum, se vince il sì i pm avranno la testa dei poliziotti, non dei giudici; Accordi e Disaccordi | Puntata 31 gennaio 2026; Caridi, Carofiglio, Sciorilli Borrelli e Orsini ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 31 gennaio. Con Travaglio e Scanzi.

Travaglio su Nove: Referendum, se vince il sì i pm avranno la testa dei poliziotti, non dei giudiciIl giornalista spiega le ragioni del no al referendum sulla separazione delle carriere durante la trasmissione Accordi&Disaccordi ... ilfattoquotidiano.it

Travaglio sul Nove: Trump misura la democrazia in barili di petrolio. Venezuela e Iran gli interessano solo per quelloCosì Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi in onda ogni sabato sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi, ha ... ilfattoquotidiano.it

Sono nati urra’ ed è andato tutto bene. Il travaglio è molto lungo, ma il parto molto breve sono nove bellissimi cuccioli di golden Retriever linea americana con pedigree. Chi fosse interessato all’acquisto mi contatti che ne parliamo. Unica condizione tanto amo - facebook.com facebook