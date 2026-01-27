Durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, gli agenti Ice saranno presenti in Italia esclusivamente per attività di intelligence, senza svolgere operazioni di polizia. La loro presenza mira a garantire la sicurezza dell’evento e prevenire eventuali minacce, nel rispetto delle normative vigenti. La presenza di tali agenti rappresenta un elemento importante nel quadro delle misure di sicurezza adottate per le Olimpiadi.

Gli agenti dell’Ice che arriveranno in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 non effettueranno operazioni di polizia. E nemmeno attività di controllo dell’ immigrazione. Gli uomini dell’ Immigration and customs enforcement statunitense (Ice) faranno parte del Diplomatic Service e serviranno a tutelare i rappresentanti Usa. I target principali della protezione saranno il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. È quanto accade ogni volta che una delegazione americana si muove in occasione di appuntamenti di questo livello. Supporto informativo e di intelligence. Il loro contributo, spiega oggi Repubblica, consisterà in un supporto informativo e di intelligence.🔗 Leggi su Open.online

Durante le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, l’Ice sarà presente, ma esclusivamente a supporto delle forze di polizia italiane.

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

Agenti dell’Ice in Italia per Milano-Cortina, Fontana conferma: Ci saranno per la sicurezza di Vance e Rubio. Poi fa retromarcia: Non so nullaGli agenti dell’ Immigration and Customs Enforcement (l’ormai famigerato Ice) saranno in Italia in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina: la conferma ufficiale è arrivata dal presidente della Re ... ilfattoquotidiano.it

Gli agenti Ice in Italia per le Olimpiadi faranno intelligence: «Non sono i benvenuti»Secondo fonti della polizia anche l'antiterrorismo italiano valuta il rischio di reazioni ostili o azioni dimostrative. Furfaro (PD): «Incompatibili con la Costituzione» ... open.online

