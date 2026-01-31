Crollo di una miniera di coltan in Congo a Rubaya tra gli oltre 200 morti anche donne e bambini

Questa mattina a Rubaya, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato il crollo di una miniera di coltan. Le prime stime parlano di oltre 200 morti, tra cui molte donne e bambini. I soccorritori stanno cercando di recuperare i sopravvissuti e di estrarre i corpi sotto le macerie. La zona è in fermento, mentre si cerca di capire cosa abbia causato il disastro. La comunità locale chiede risposte e interventi immediati.

Una miniera di coltan, materiale fondamentale per l'elettronica, è crollata a Rubaya, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Nell'incidente sono morte almeno 227 persone, tra cui anche donne e bambini. Nella zona operano i ribelli dell'M23, che hanno preso il controllo di buona parte delle province al confine con il Ruanda. Il crollo della miniera di Rubaya La miniera di Rubaya è crollata mercoledì 28 gennaio, ma fino alla mattinata del 31 è stato impossibile fare una stima dei morti e dei feriti. Le prime cifre sono state riferite da un portavoce del governo congolese e parlano di 200 morti.

