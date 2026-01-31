Congo crolla miniera di coltan | almeno 200 morti

Una frana ha travolto diverse miniere di coltan a Rubaya, nell’est della Repubblica Democratica del Congo. Almeno 200 persone sono morte nel crollo, che ha colpito un importante sito minerario controllato dai ribelli dell’M23. La zona è sotto shock e i soccorsi stanno lavorando per recuperare i dispersi. La tragedia si aggiunge a una lunga serie di incidenti nelle miniere della regione.

È di almeno 200 morti in Repubblica Democratica del Congo il bilancio di una frana che ha fatto crollare diverse miniere dell'importante sito di estrazione di coltan di Rubaya, nell'est del Paese, controllato dai ribelli dell'M23. Lo ha riferito ad Associated Press il portavoce del governatore della provincia del Nord Kivu nominato dai ribelli, Lumumba Kambere Muyisa, spiegando che il crollo si è verificato mercoledì a causa delle forti piogge e che molte vittime rimangono sepolte nel fango. "Per ora si contano più di 200 morti, alcuni dei quali sono ancora sepolti nel fango e non sono stati ancora recuperati ", ha detto Muyisa, aggiungendo che molte altre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in 3 strutture sanitarie di Rubaya, mentre oggi, sabato, le ambulanze dovranno trasferire i feriti a Goma, la grande città più vicina, che dista circa 50 chilometri.

