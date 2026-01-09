Il traffico nel Lazio al 09-01-2026 alle ore 09:30 presenta alcune variazioni. A Monteverde, via Federico Ozanam è stata riaperta dopo la chiusura tra via Fabiola e Piazza San Giovanni di Dio. La ferrovia da Termini a Centocelle è sospesa fino a domenica, con un incremento delle corse del bus 705. Scioperi nel settore aereo e ferroviario influenzano i servizi, con disagi previsti nel corso della giornata.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Monteverde riaperta via Federico Ozanam chiusa in precedenza tra via Fabiola e Piazza San Giovanni di Dio per lavori e l'infrastruttura ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore da oggi a domenica sospeso il servizio della ferrovia termini Centocelle incrementate pertanto le corse della linea bus 705 che segue lo stesso percorso della ferrovia voli a rischio oggi per uno sciopero dei lavoratori del trasporto aereo che coinvolge i dipendenti della compagnia easyJet per l'intera giornata e i dipendenti della Vueling Airlines dalle 10 alle 18 a scioperare dalle 13 alle 17 anche i lavoratori dei servizi di terra informazioni dettagliate Sulla operatività del proprio vero possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento disagi a partire dalle 21 di questa sera anche per chi dovrà in treno a causa di uno sciopero nazionale che si protrarrà fino alle 21 di domani saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 1 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 09:30

