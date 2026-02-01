Traffico di droga in tre regioni d’Italia | arrestato 30enne a Bergamo

Un uomo di 30 anni, originario di Ragusa e residente a Lallio, è stato arrestato a Bergamo nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga che coinvolge Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Le forze dell’ordine lo hanno fermato e messo in custodia cautelare. È uno dei sospettati principali di un giro di spaccio che si estende su più regioni.

IL CASO. Arrestato a Bergamo un 30enne originario di Ragusa e residente a Lallio, destinatario di custodia cautelare per un'inchiesta su traffico e spaccio di droga tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. L'uomo era irreperibile dal novembre del 2024. È stato arrestato nella mattinata del 26 gennaio un 30enne italiano, originario di Ragusa e residente a Lallio, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bergamo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si era reso irreperibile nei mesi scorsi. Il provvedimento scaturisce da una complessa attività investigativa condotta dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Bergamo, coordinata dalla Procura, e conclusasi lo scorso 5 novembre 2024.

