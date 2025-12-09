Sorpreso a vendere droga a un automobilista | 30enne arrestato

Un’operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di un 30enne residente nell’hinterland catanese, sorpreso in pieno centro mentre cedeva stupefacenti a un automobilista. L’attenzione costante dei militari della compagnia di Paternò nel monitorare le strade cittadine e contrastare con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il 47enne è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo Natanti a vendere accessori senza autorizzazione: sequestrati 81 articoli, oltre a un ordine di allontanamento dall’area - facebook.com Vai su Facebook

Sorpreso a vendere droga, aveva 130 grammi di cocaina in casa - Era stato notato dai carabinieri mentre cedeva una dose, ma quella scoperta era stata solo la punta dell’iceberg perché, in una successiva perquisizione domiciliare, i militari avevano rivenuto ben ... Da ilrestodelcarlino.it