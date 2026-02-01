Dopo un anno di latitanza in Europa arrestato a Bergamo un 30enne di Ragusa ricercato per spaccio internazionale

Un 30enne di Ragusa, residente a Lallio, è stato arrestato dai carabinieri di Bergamo dopo aver passato un anno in fuga in Europa. Era ricercato per spaccio internazionale e finalmente gli agenti lo hanno trovato e fermato. La polizia ha agito dopo aver accumulato informazioni e ha assicurato l’uomo alla giustizia, mettendo fine a un lungo periodo di latitanza.

Un 30enne originario di Ragusa, residente a Lallio, nel bergamasco, è stato arrestato dai carabinieri di Bergamo dopo un anno di latitanza in Europa. Si è presentato spontaneamente al comando di via delle Valli, dove è stato sottoposto a fermo per esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice nel novembre 2024. Il provvedimento era stato emesso su richiesta della Procura locale, in seguito a un’indagine che aveva coinvolto diverse regioni italiane e che aveva portato all’identificazione di due reti criminali attive nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’uomo era ricercato in tutta Europa con un mandato di arresto europeo, emesso a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dopo un anno di latitanza in Europa, arrestato a Bergamo un 30enne di Ragusa ricercato per spaccio internazionale. Approfondimenti su Ragusa Bergamo Ricercato per spaccio in tutta Europa, dopo un anno si consegna ai carabinieri di Bergamo: 30enne in cella Dopo un anno di fuga, un uomo di 30 anni si è consegnato ai carabinieri di Bergamo. Ricercato in tutta Europa per spaccio. La sua latitanza finisce in Darsena Un ricercato per spaccio, attivamente cercato in tutta Europa, è stato arrestato a Viareggio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ragusa Bergamo Argomenti discussi: CCNL ORAFI ARGENTIERI: dopo un anno di trattativa, serve chiudere il contratto nazionale; CCNL orafi argentieri, dopo un anno di trattativa serve chiudere il contratto nazionale – Fabbrica Società; Scuderia Baldini, il grande ritorno nel Campionato Italiano Gran Turismo; Terra dei fuochi, un anno dopo la condanna dell'Italia sono sempre le comunità a impegnarsi per la giustizia ambientale. Gabriel Jesus torna a segnare dopo un anno con l’Arsenal e ripropone un’esultanza iconica di KakàL'Arsenal ha vinto seccamente con l'Aston Villa. Gabriel Jesus è tornato al gol dopo praticamente un anno e dopo averlo fatto ha ripetuto un'esultanza ... fanpage.it Lucio Corsi conquista l’Europa un anno dopo il Festival di Sanremo: cosa ha in menteIl cantante di Volevo essere un duro partirà con il suo primo tour europeo a fine gennaio. Poi tre tappe in Italia, tra Firenze, Roma e Milano. Ecco i dettagli. libero.it La piccola era morta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre del 2024. Dopo oltre un anno di indagini la svolta degli inquirenti, con gli arresti dei famigliari - facebook.com facebook Bimba di 4 anni morta a Tufino: dopo un anno arrestati gli zii. Sul corpo segni di violenza, era denutrita e malata x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.