Presentazione della mappa Zevio - paesaggi luoghi storie e visita guidata al castello

Da veronasera.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vieni a scoprire Zevio con un pomeriggio dedicato alla storia e ai paesaggi locali. Dalle 15.30, partecipa alla visita guidata gratuita al Castello, accompagnato dalla guida Daniele Bressan, e alla presentazione della mappa

Speciale pomeriggio a Zevio, a partire dalle 15.30, con il doppio appuntamento della visita guidata gratuita al Castello accompagnati dalla guida Daniele Bressan, comprensiva delle cantine e della torre, e la successiva presentazione della mappa del Comune "tra paesaggi, luoghi, storie". Seguirà.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

