I paesaggi di Soave | tra pietra vigne e storie antiche

Domenica 7 dicembre. Un' escursione tra storia e natura sulle colline vulcaniche di Soave dove ogni pietra, sentiero e filare racconta un’interazione profonda tra suolo e paesaggio.Ritrovo: ore 9 parcheggio di Soave (rientro per le 12:30 circa). Costi:- Soci: 8 € adulti, 4 euro under 14- Nuovi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

