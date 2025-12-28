Finanziamenti ad Hamas spunta il nome dell’Imam di Torino | cosa c’entra

Recentemente è emerso il nome dell’Imam Mohamed Shahin in relazione a presunti finanziamenti ad Hamas. Tuttavia, non vi sono indagini a suo carico in merito a queste accuse. Il suo nome compare frequentemente negli atti investigativi, ma non ci sono prove che lo coinvolgano direttamente. Questa notizia evidenzia l’importanza di distinguere tra implicazioni e responsabilità effettive in procedimenti giudiziari complessi.

Mohamed Shahin non risulta indagato per i presunti finanziamenti illeciti ad Hamas. Il suo è solamente un nome che più volte ritorna negli atti. Come riporta Ansa, tra l'Imam e il principale accusato, Mohammed Hannoun, non vi sarebbero stati contatti secondo le indagini.

