Forza Italia Tajani | Rinnovamento? C' è già chi avrà più voti vincerà

Forza Italia si presenta come un partito liberale con una struttura democratica consolidata, caratterizzata da un congresso nazionale che elegge il segretario. Antonio Tajani afferma che il rinnovamento è già avvenuto e che, nelle prossime elezioni, ci sarà il candidato che otterrà più voti. La collaborazione interna e il rispetto delle regole sono elementi fondamentali per il ruolo del partito nel panorama politico italiano.

"Forza Italia è un partito liberale che ha regole democratiche. C'è un congresso nazionale che elegge il segretario, come è stato per me, ce ne sarà un altro nel 2027. C'è uno statuto e quello si rispetta. Ma quello che conta sono i contenuti quando si parla di politica, prima ancora dei nomi". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista al 'Corriere della Sera', rispondendo alle voci di chi chiede cambiamenti in Forza Italia. "Non c'è partito che più di noi sia per la libertà. E non solo ci abbiamo scritto un manifesto dei nostri valori a settembre scorso, ma faremo tre manifestazioni a metà gennaio a Milano, Napoli e Roma sui nostri valori che trasformiamo in azioni concrete.

