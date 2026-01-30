Alcaraz-Djokovic chi vincerà gli Australian Open? Ecco le quote

La finale degli Australian Open mette di fronte Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Djokovic, a 36 anni, cerca il suo 10esimo titolo a Melbourne, mentre Alcaraz, più giovane, tenta di conquistare il primo Slam. Le quote sono ancora aperte, ma l’attesa è alta per una sfida tra due dei nomi più caldi del tennis mondiale. La partita si gioca domani, e tutti si chiedono chi riuscirà a portarsi a casa il trofeo.

FILE PHOTO (EDITORS NOTE: COMPOSITE OF IMAGES - Image numbers 2259029828, 2257705422) In this composite image a comparison has been made between Novak Djokovic of Serbia (L) and Carlos Alcaraz of Spain. They will meet in the Australian Open Men’s Final on February 1,2026 at Melbourne Park in Melbourne, Australia.***LEFT IMAGE*** MELBOURNE, AUSTRALIA - JANUARY 30: Novak Djokovic of Serbia plays a forehand in the Men's Singles Semifinal against Jannik Sinner of Italy during day 13 of the 2026 Australian Open at Melbourne Park on January 30, 2026 in Melbourne, Australia. ***LEFT IMAGE*** MELBOURNE, AUSTRALIA - JANUARY 23: Carlos Alcaraz of Spain plays a backhand against Corentin Moutet of France in the Men's Singles Third Round during day six of the 2026 Australian Open at Melbourne Park on January 23, 2026 in Melbourne, Australia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa sera si conosceranno i primi risultati delle semifinali degli Australian Open 2026, in programma venerdì a Melbourne.

Il confronto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è al centro dell’attenzione degli appassionati di tennis, alimentando discussioni e previsioni.

