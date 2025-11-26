Yildiz scrive ai tifosi dopo Bodo Juve | Vittoria importante soprattutto per il carattere che abbiamo mostrato Il messaggio del turco – FOTO

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz esulta su Instagram dopo la vittoria in Norvegia: il turco elogia il carattere della squadra e ringrazia i tifosi presenti a Bodo. La notte magica dell’ Aspmyra Stadion  ha lasciato in eredità alla  Juventus  non solo tre punti fondamentali per la classifica di  Champions League, ma anche la certezza di avere un fuoriclasse capace di accendere la luce nei momenti più bui.  Kenan Yildiz, escluso a sorpresa dall’undici titolare da  Luciano Spalletti  (che gli ha preferito  McKennie  e  Conceicao ), è entrato nella ripresa e ha letteralmente cambiato il volto alla partita, meritandosi un  8 in pagella  dalla  Gazzetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz scrive ai tifosi dopo bodo juve vittoria importante soprattutto per il carattere che abbiamo mostrato il messaggio del turco 8211 foto

© Juventusnews24.com - Yildiz scrive ai tifosi dopo Bodo Juve: «Vittoria importante soprattutto per il carattere che abbiamo mostrato». Il messaggio del turco – FOTO

Altre letture consigliate

Yildiz ringrazia i tifosi dopo Turchia Bulgaria 2-0: la celebrazione dei 3 punti sui social da parte del 10 bianconero – FOTO - Yildiz, il talento turco celebra il successo di ieri: ringrazia i tifosi e carica l’ambiente dopo la vittoria per 2- Riporta juventusnews24.com

yildiz scrive tifosi dopoYildiz da Champions, la Juve si aggrappa al suo leader: 3-2 a Bodo, per Spalletti prima eurovittoria - Nel gelo norvegese la stella del numero 10 entra nella ripresa e spacca la partita, entrando in tutti e tre i gol bianconeri ... Scrive tuttosport.com

Yildiz, esame Bernabeu col 10 "da sogno". E un messaggio che fa respirare i tifosi - La carriera di Kenan Yildiz si snoda in mezzo ad un corridoio stretto, arredato diversamente da un lato e dall’altro. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Scrive Tifosi Dopo