Yildiz esulta su Instagram dopo la vittoria in Norvegia: il turco elogia il carattere della squadra e ringrazia i tifosi presenti a Bodo. La notte magica dell' Aspmyra Stadion ha lasciato in eredità alla Juventus non solo tre punti fondamentali per la classifica di Champions League, ma anche la certezza di avere un fuoriclasse capace di accendere la luce nei momenti più bui. Kenan Yildiz, escluso a sorpresa dall'undici titolare da Luciano Spalletti (che gli ha preferito McKennie e Conceicao ), è entrato nella ripresa e ha letteralmente cambiato il volto alla partita, meritandosi un 8 in pagella dalla Gazzetta.

© Juventusnews24.com - Yildiz scrive ai tifosi dopo Bodo Juve: «Vittoria importante soprattutto per il carattere che abbiamo mostrato». Il messaggio del turco – FOTO