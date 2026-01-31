Torino chi è l’agente aggredito nel corteo per Askatasuna

Si chiama Alessandro Calista, ha 29 anni e lavora nel reparto Mobile di Padova. È lui l’agente che si trova nel centro della scena a Torino, dove durante il corteo per Askatasuna è stato brutalmente aggredito da decine di persone con il volto coperto. La scena è stata violenta, con i manifestanti che hanno circondato e colpito il poliziotto, creando tensione e scompiglio tra le forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Si chiama Alessandro Calista, ha 29 anni ed è un agente del reparto Mobile di Padova. E' il poliziotto che a Torino, nella guerriglia scatenata da partecipanti al corteo per Askatasuna, è stato aggredito brutalmente da decine di persone con il volto coperto. Calista, sposato e padre di un figlio, è stato preso a calci e colpito a martellate da un gruppo di individui. L'agente, ormai privo del casco, è riuscito a sottrarsi al linciaggio ed è stato soccorso da un collega. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani hanno sentito al telefono il poliziotto.

Questa mattina a Torino, un corteo di sostenitori di Askatasuna si è trasformato in un vero e proprio caos.

Torino, duri scontri tra manifestanti e polizia al corteo per Askatasuna

