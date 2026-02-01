Torino scontri al corteo per Askatasuna | 3 arresti e 24 denunciati

Sabato a Torino si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia durante un corteo per Askatasuna. Tre persone sono finite in manette e altre 24 sono state denunciate. La tensione è salita rapidamente, con l’intervento delle forze dell’ordine per placare la situazione. Nessuna notizia di feriti gravi, ma l’episodio ha suscitato molte polemiche.

Tre persone sono state arrestate e 24 denunciate dopo gli scontri avvenuti sabato a Torino tra manifestanti e forze dell'ordine. La guerriglia è iniziata in seguito al corteo organizzato in sostegno del centro sociale Askatasuna, sgomberato a dicembre dello scorso anno. La Digos ha arrestato in flagranza un 31enne e un 35enne, ritenuti responsabili dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e un 22enne, accusato di concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale. Nel capoluogo piemontese sono rimasti feriti circa un centinaio di agenti. Le presidente del Consiglio Giorgia Meloni e una delegazione del Partito Democratico si sono recati all'ospedale Le Molinette di Torino per mostrare la propria solidarietà ad alcuni poliziotti ricoverati.

