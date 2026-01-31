Scontri al corteo di Askatasuna a Torino | bombe carta incendi in strada In fiamme camionetta della polizia | 11 feriti e 10 arresti

Scontri violenti questa mattina a Torino durante il corteo di Askatasuna. I manifestanti hanno lanciato bombe carta e dato fuoco a un camion della polizia, provocando 11 feriti e l’arresto di 10 persone. La polizia ha risposto con cariche e lacrimogeni anche al Campus Einaudi, dove si sono verificati altri fermi tra gli attivisti. La città è in subbuglio, tra tensione e caos nelle strade.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il ministro dell’Interno Piantedosi per chiedergli di trasmettere la sua solidarietà all’agente aggredito e a tutti gli agenti delle forze dell’ordine che hanno subito violenze. Undici agenti feriti e una decina di persone arrestate. È il primo dato parziale sulla guerriglia urbana che oggi si è scatenata a Torino, durante la manifestazione La premier Giorgia Meloni ha commentato le violenze del corteo e il brutale pestaggio di un poliziotto da parte di manifestanti incappucciati. «Quanto accaduto oggi a Torino è grave e inaccettabile. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Nel centro di Torino, i manifestanti di Askatasuna hanno scatenato scontri violenti durante il corteo.

Sono momenti di forte tensione a Torino durante il corteo di Askatasuna.

Torino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e lacrimogeni. Ci sono feritiAGI - Scontri a Torino all'altezza di Askatasuna, con i manifestanti che hanno lanciato bombe carta verso la polizia. Gli agenti hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni. I manifestanti sono ... msn.com

Scontri al corteo Askatasuna, Botteri in diretta da Torino: È scoppiata una guerriglia violentaIn collegamento da Torino, Botteri ha raccontato gli scontri avvenuti durante il corteo nei pressi del centro sociale Askatasuna, descrivendo una situazione ancora tesa. Quello che è sceso oggi a ... la7.it

#Torino Scontri al corteo per lo sgombero del centro sociale #Askatasuna. Bombe carte, in fiamme blindato della polizia. Due manifestanti portati via dagli agenti. Aggressione di gruppi antagonisti, incappucciati, ad una troupe del programma #FarWest. Fer - facebook.com facebook

#Torino Scontri al corteo per lo sgombero del centro sociale #Askatasuna. Bombe carte, in fiamme blindato della polizia. Aggressione di gruppi antagonisti, incappucciati, ad una troupe del programma #FarWest. Ferma condanna dalla #Rai. Video dell'inviat x.com