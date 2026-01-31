Torino scontri al corteo di Askatasuna

Questa mattina a Torino si sono verificati tafferugli tra manifestanti e polizia durante un corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La protesta è diventata animata quando le forze dell’ordine hanno tentato di disperdere i dimostranti, che hanno risposto con lanci di oggetti e cori. La polizia ha utilizzato anche idranti e fumogeni per respingere i manifestanti, che hanno cercato di bloccare le strade principali della città. Nessuno si è fatto male gravemente, ma la situazione è rimasta tesa fino a sera.

19.02 Tafferugli a Torino tra manifestanti e forze dell'ordine al corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Bombe carta, razzi e fuochi pirotecnici sono stati lanciati contro la polizia che ha risposto con i lacrimogeni. E' successo quando una parte del corteo è entrato in corso Regina Margherita, dove c'era la sede del centro sociale, deviando dal percorso previsto. Scontri anche nei pressi dell'università Campus Einaudi con lanci di oggetti, sedie e razzi contro la polizia, che ha risposto con cariche di alleggerimento.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Questa mattina a Torino, durante una manifestazione vicino a Askatasuna, si sono verificati tafferugli tra polizia e alcuni manifestanti.

A Torino scontri al corteo per Askatasuna sgomberato: manifestanti lanciano bombe carta, idranti in azioneScontri al corteo a Torino per Askatasuna, il centro sociale chiuso a fine 2025 rimasto attivo per quasi trent'anni ... fanpage.it

Torino, scontri durante il corteo per Askatasuna: lanciate bombe carta, la polizia risponde con i lacrimogeniLa tensione è salita dopo che una parte dei manifestanti sono entrati in corso Regina dove c’era la sede del centro sociale ... quotidiano.net

Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna, con petardi e bombe carta lanciati contro le forze dell’ordine e, in risposta, un fitto lancio di lacrimogeni per riportare la situazione sotto controllo. I disordini sono scoppiati quando il corteo è arrivato nei pressi d - facebook.com facebook

#Torino Scontri in corso al #corteo contro la chiusura, il 18 dicembre, del centro sociale #Askatasuna. Un gruppo a volto coperto ha iniziato a lanciare bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con lacrimogeni. Video dell'inviato #GR1 @Cla x.com