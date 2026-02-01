Alessandro Calista, il poliziotto di 29 anni preso a martellate durante il corteo, ha raccontato quei momenti di paura e violenza. Era in servizio quando un gruppo di manifestanti ha tentato di aggredirlo con un martello. Per fortuna, l'intervento rapido degli altri agenti ha evitato il peggio, ma l’esperienza rimarrà impressa nella sua memoria. Calista ha descritto i minuti di terrore che hanno segnato quella giornata.

L’orrore di un linciaggio sventato per un soffio è ancora impresso negli occhi di Alessandro Calista, il giovane agente di 29 anni che ieri ha vissuto i minuti più lunghi della sua vita tra le strade di Torino. Dalla barella del pronto soccorso delle Molinette, il poliziotto del reparto mobile di Padova ha ripercorso quegli istanti di puro terrore: «Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati, non so quanti fossero ma erano tanti, sono finito per terra, ho perso il casco mentre mi prendevano a calci, ho provato a proteggermi la testa, poi ho sentito un dolore terribile alla coscia.». Calista era giunto in città per rinforzare l’apparato di sicurezza coordinato dal questore Massimo Gambino, in occasione della manifestazione legata allo sgombero di Askatasuna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Torino, parla Alessandro Calista. Il poliziotto 29enne preso a martellate durante il corteo per Askatasuna

Nella notte di ieri, Torino si risveglia con le immagini di una scena violenta.

Questa mattina a Torino un agente di polizia di 29 anni è stato aggredito durante il corteo per Askatasuna.

