Alessandro Calista chi è il poliziotto 29enne preso a martellate durante il corteo per Askatasuna
Nella notte di ieri, Torino si risveglia con le immagini di una scena violenta. Durante il corteo organizzato dagli antagonisti di Askatasuna, un poliziotto di 29 anni è stato colpito a martellate. L’uomo, Alessandro Calista, è stato trasportato in ospedale e ora si trova sotto osservazione. La manifestazione ha mobilitato decine di migliaia di persone da tutta Italia e dall’Europa, ma purtroppo si sono verificati anche danni e scontri. La città si interroga su quanto accaduto e sulle responsabilità di
All'indomani della manifestazione nazionale chiamata dagli antagonisti di Askatasuna che ha riversato nelle strade di Torino decine di migliaia di manifestanti da ogni parte d'Italia e d'Europa, 50mila ne annunciano al microfono gli organizzatori durante il corteo, si contano importanti danni e feriti, tanto tra i manifestanti, tanto tra i poliziotti. Commentato e condannato in maniera unanime dalla politica a livello locale e nazionale l'attacco subìto da Alessandro Calista, agente di polizia del Reparto Mobile, arrivato da Padova a Torino per prestare servizio durante la manifestazione.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondimenti su Askatasuna Manifestazione
Chi è Alessandro Calista, l’agente 29enne preso a martellate durante il corteo per Askatasuna a Torino
Questa mattina a Torino un agente di polizia di 29 anni è stato aggredito durante il corteo per Askatasuna.
Chi è Alessandro Calista, il poliziotto aggredito a martellate al corteo per Askatasuna a Torino: ha 29 anni
Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci.
Ultime notizie su Askatasuna Manifestazione
Argomenti discussi: Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a Torino: 29 anni, sposato e con un figlio; Chi è Alessandro Calista, il poliziotto aggredito a martellate al corteo per Askatasuna a Torino: ha 29 anni; Chi è Alessandro Calista, l'agente 29enne preso a martellate durante il corteo per Askatasuna a Torino; Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: la caduta, i calci alla testa, le tre martellate mentre era a terra. Dall'ospedale: Ho solo fatto il mio dovere.
Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a Torino: 29 anni, sposato e con un figlioAlessandro Calista è il poliziotto aggredito durante gli scontri alla manifestazione per Askatasuna a Torino. Sposato e padre di un bambino, ha 29 anni, è originario di Pescara ed è agente del Reparto ... msn.com
Torino, chi è Alessandro Calista. Il poliziotto 29enne preso a martellate durante il corteo per AskatasunaL’orrore di un linciaggio sventato per un soffio è ancora impresso negli occhi di Alessandro Calista, il giovane agente di 29 anni che ieri ha vissuto i ... thesocialpost.it
La caduta, il pestaggio, le martellate mentre era a terra: le prime parole, dall'ospedale, dell'agente Alessandro Calista, 29 anni - facebook.com facebook
Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: la caduta, i calci alla testa, le tre martellate. «Ho solo fatto il mio dovere» x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.