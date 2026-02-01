Il Torino batte 1-0 il Lecce nel match della 23esima giornata di Serie A. La rete di Che Adams al 29’ decide la partita e mette fine a una serie negativa per i granata. Con questa vittoria, il Torino sale a 26 punti e torna a sorridere in campionato.

Termina 1-0 il lunch match fra Torino e Lecce della 23esima giornata di Serie A. Decisiva la rete di Adams al 29? che pone fine a una striscia da incubo per i granata che salgono a 26 punti. Il Lecce resta a 18 e fallisce l’allungo sulla Fiorentina, sconfitta ieri sera a Napoli. La vince il TORO!???? pic.twitter.comRc0a4PoPyt — Torino Football Club (@TorinoFC1906) February 1, 2026 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino-Lecce 1-0, di Che Adams il gol della vittoria granata

Approfondimenti su Torino Lecce

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

ROMA-TORINO 2-3 | HIGHLIGHTS | OTTAVI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Ultime notizie su Torino Lecce

Argomenti discussi: Torino-Lecce, numeri e curiosità; Calcio Live News: in campo Torino-Lecce (1-0), inizia la ripresa; Dove vedere Torino-Lecce domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Torino - Lecce. ? la 15esima volta in casa dei granata, per i giallorossi due vittorie e quattro pareggi.

Torino-Lecce 1-0, le pagelle: Vlasic vero leader, Adams ritrova il gol. Falcone non bastaRisultato finale: Torino-Lecce 1-0 TORINO Paleari 6 - Devia sopra la traversa la sassata di Ramadani, disinnesca il sinistro di Gandelman. Da brividi. tuttomercatoweb.com

Serie A: Torino-Lecce 1-0Il Torino batte il Lecce 1-0 e torna al successo in campionato dopo quattro sconfitte consecutive, salendo a quota 26 in classifica. A decidere la partita è una rete di Che Adams al 29' del primo temp ... ansa.it

Serie A, Torino-Lecce 1-0: decide Adams su assist di Vlasic Stadio Olimpico Grande Torino Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-23-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan- - facebook.com facebook

Serie A'da Torino - Lecce karsilasmasi simdi Tivibu Spor 1'de x.com