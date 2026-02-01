Torino-Lecce 1-0 Adams decide | granata tornano a respirare

Il Torino torna a vincere in casa battendo 1-0 il Lecce allo Stadio Olimpico Grande Torino. La rete decisiva arriva grazie a Che Adams al 29’ del primo tempo. I granata respirano di nuovo e mettono tre punti importanti in classifica.

Il Torino batte il Lecce 1-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino, nella sfida valida per la 23ª giornata di Serie A, grazie al gol di Che Adams al 29’ del primo tempo. Un successo sofferto ma pesantissimo per la squadra di Marco Baroni, che interrompe la serie negativa e ritrova ossigeno in classifica, resistendo nel finale al forcing salentino. La partita si accende subito: il Torino parte forte, prende campo e ritmo, mentre il Lecce prova a colpire in transizione. A decidere è un episodio nella prima mezz’ora, poi una lunga gestione difensiva, tra occasioni, cambi e tensione fino al recupero. Il gol di Adams e il primo tempo granata. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Il Torino batte il Lecce 1-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Torino-Lecce 1-0, le pagelle: Vlasic vero leader, Adams ritrova il gol. Falcone non bastaRisultato finale: Torino-Lecce 1-0 TORINO Paleari 6 - Devia sopra la traversa la sassata di Ramadani, disinnesca il sinistro di Gandelman. Da brividi. tuttomercatoweb.com

Serie A: Torino-Lecce 1-0Il Torino batte il Lecce 1-0 e torna al successo in campionato dopo quattro sconfitte consecutive, salendo a quota 26 in classifica. A decidere la partita è una rete di Che Adams al 29' del primo temp ... ansa.it

