Serie A Lecce-Torino 2-1 La rimonta granata sfuma nel recupero | gol e highlights

Il Torino torna da Lecce con più rimpianti che punti, in una partita che ha raccontato due facce opposte: quella friabile del primo tempo e quella orgogliosa della ripresa. Al Via del Mare finisce 2-1 per i giallorossi, che costruiscono il successo in appena due minuti, tra il 20’ e il 22’. 🔗 Leggi su Torinotoday.it