Serie A Lecce-Torino 2-1 La rimonta granata sfuma nel recupero | gol e highlights
Il Torino torna da Lecce con più rimpianti che punti, in una partita che ha raccontato due facce opposte: quella friabile del primo tempo e quella orgogliosa della ripresa. Al Via del Mare finisce 2-1 per i giallorossi, che costruiscono il successo in appena due minuti, tra il 20’ e il 22’. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Che Adams 57' Serie A | Lecce 2-1 Torino Vai su X
SERIE A | In campo alle 12,30 Lecce-Torino. DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, Lecce-Torino 2-1: Coulibaly e Banda valgono tre punti, Falcone li blinda - Due reti nel giro di due minuti bastano ai giallorossi per tornare al successo. Come scrive msn.com
Torino ko a Lecce: Asllani fallisce il rigore del 2-2 al 90'. Di Francesco risale - Dopo la debacle casalinga contro il Como, gli uomini di Marco Baroni escono sconfitti dal Via del Mare, dove il Lecce di Eusebio Di Francesco si impone con il finale ... Segnala tuttosport.com
DIRETTA tredicesima giornata Serie A: Lecce-Torino 2-1, al via Pisa-Inter 0-0 LIVE - Diretta tredicesima giornata Serie A, aggiornamenti in tempo reale su Pisa- Scrive calciomercato.it