Il Lecce gioca il Torino segna e vince 1-0 I salentini non si allontanano dalla zona pericolo

Questa sera il Torino batte il Lecce 1-0 e mantiene i tre punti in classifica. I salentini, invece, continuano a non trovare il gol e restano in zona pericolo, con quattro partite di fila senza segnare. La partita è stata combattuta, ma il Toro ha saputo approfittare di una fase di stallo della squadra di casa.

Il Lecce continua a giocare bene e a non segnare. Per i giallorossi pugliesi fanno quattro partite consecutive senza reti. Il Torino gioca così così ma con il gol Adams nel finale del primo tempo segna e vince: Torino-Lecce 1-0. I granata si rialzano dopo il rovescio di Como e si allontanano dalle zone più pericolose della graduatoria del campionato di calcio di serie A. Ci restano i salentini, al quartultimo posto con 18 punti, uno in più della Fiorentina terzultima: in coda Pisa e Verona con 15 punti.

