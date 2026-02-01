Torino in crescita | goal di Adams batte il Lecce e riaccende le speranze in classifica

Torino torna a sorridere in campionato. Adams segna il gol che permette ai granata di vincere contro il Lecce e di risalire in classifica. La partita si accende nel secondo tempo, quando l’attaccante statunitense trova il varco giusto per mettere a segno il gol decisivo. I tifosi festeggiano, mentre il Torino ottiene tre punti importanti per il futuro.

Il Torino ritrova fiducia in classifica grazie a un goal decisivo di Adams, che ha spezzato il pari contro il Lecce. La partita si è conclusa 1-0 al gran completo, con il gol che ha cambiato il corso del match e riportato speranze in zona playoff. Il match si è giocato allo Stadio Olimpico di Torino, in una giornata fredda ma con un’atmosfera carica di tensione. Il Lecce ha mostrato resistenza, soprattutto nei primi minuti, ma il Torino ha imposto il ritmo grazie a una difesa compatta e a un centrocampo che ha controllato i tempi. Il vantaggio è arrivato nel secondo tempo, al 68esimo minuto, con una conclusione precisa da fuori area di Adams, che ha superato il portiere avversario con un tiro angolato e preciso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le pagelle di Torino-Lecce: Vlasic ispira, Adams segna, Coco in crescitaPALEARI 6: qualche brivido, come quando nel secondo tempo battezza fuori un pallone che invece rischia di diventare pericoloso. Nei primi 45? è attento e alza sopra la traversa la conclusione di Ramad ... toro.it

Torino, difesa in crescita: la dimostrazione al derby e la buona notiziaTORINO - Ripensando a come tutto è cominciato, con quei cinque gol presi a San Siro, si può affermare senza il timore di essere smentiti che il reparto del Torino che tra tutti ha mostrato una ... tuttosport.com

