Il Torino vince 1-0 contro il Lecce all’ultimo minuto di gioco. Zaza segna il gol decisivo e consegna tre punti pesanti alla squadra di casa. Partita combattuta, ma alla fine sono i padroni di casa a festeggiare.

Il Torino ha conquistato tre punti fondamentali in Serie A, battendo il Lecce per 1-0 al gran finale del match disputato al proprio stadio. Il goal decisivo è arrivato al 90’ minuto, grazie a un colpo di testa di Andrea Zaza, che ha siglato il suo primo gol in campionato dopo un periodo di difficoltà. La vittoria, ottenuta in un match equilibrato e caratterizzato da intense fasi di pressione da entrambe le parti, ha permesso al Torino di avvicinarsi ulteriormente al gruppo di squadre che lottano per la salvezza. Il Lecce, che ha cercato di tenere alto il ritmo con attacchi ripetuti, ha trovato nella difesa granata una barriera difficile da superare, nonostante alcune occasioni da gol nei minuti finali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Torino batte il Lecce al Granata: vittoria stretta al 90’ con goal di Zaza.

Approfondimenti su Torino Lecce

Dopo quattro sconfitte di fila, il squadra di Torino rompe il digiuno e vince 1-0 contro il Lecce.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Torino Lecce

Argomenti discussi: Un super Como batte il Torino 6-0 e sorpassa la Juve; Para ice hockey, Torneo Internazionale di Torino: l'Italia batte 6-0 il Giappone; Calcio Live News: il Torino batte il Lecce 1-0, le ufficiali di Como-Atalanta; Como-Torino 6-0, granata travolti e Fabregas vola al quinto posto.

Il Torino lancia Marianucci titolare e torna alla vittoria: 1-0 al LecceIl Torino interrompe la serie negativa di quattro sconfitte consecutive e ritrova ossigeno battendo il Lecce in casa in una gara intensa e combattuta. Una partita giocata a viso aperto da entrambe le. tuttonapoli.net

Torino-Lecce 1-0, decide un gol di AdamsTORINO (ITALPRESS) – Il Torino torna al successo dopo quasi un mese. I ragazzi di Marco Baroni superano 1-0 il Lecce nel match dell’Olimpico Grande Torino, valevole per la ventitreesima giornata di Se ... lanuovasardegna.it

Torino batte ancora per “Cuori”: la terza stagione debutta in Rai. Anteprima al Reposi x.com

L'Inter batte il Pisa in rimonta e allunga su Milan , Roma e Napoli: rossoneri e giallorossi pareggiano tra di loro nel posticipo della domenica sera , i partenopei cadono a Torino contro la Juventus con i bianconeri che si portano così ad 1 punto dal 4° posto. Su - facebook.com facebook