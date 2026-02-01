Torino ha messo a segno l’acquisto di Sandro Kulenovic dalla Dinamo Zagabria. L’attaccante croato, 26 anni, arriva in extremis e potrebbe rappresentare una svolta per i granata, che cercano rinforzi per la seconda parte di stagione. Nel frattempo, Verona resta fuori dai giochi e non si muove sul mercato.

Il Torino ha chiuso in extremis il colpo di mercato più sorprendente della sessione invernale: l’arrivo del centravanti croato Sandro Kulenovic, 26 anni, dalla Dinamo Zagabria. L’operazione, in prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo, è stata portata a termine in poche ore, dopo che il Verona, considerato il favorito per l’acquisto, si è trovato bloccato da ritardi burocratici e mancata chiusura con le parti interessate. Il club granata ha sfruttato l’ultimo scorcio di mercato per piazzare un colpo di qualità in attacco, puntando su un profilo fisico e tecnico che risponde alle esigenze del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino in cerca di rinforzi: l’attenzione si sposta su un ex juventino, mentre Verona resta fuori dal giro.

