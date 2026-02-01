Torino in cerca di rinforzi | l’attenzione si sposta su un ex juventino mentre Verona resta fuori dal giro

Da ameve.eu 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino ha messo a segno l’acquisto di Sandro Kulenovic dalla Dinamo Zagabria. L’attaccante croato, 26 anni, arriva in extremis e potrebbe rappresentare una svolta per i granata, che cercano rinforzi per la seconda parte di stagione. Nel frattempo, Verona resta fuori dai giochi e non si muove sul mercato.

Il Torino ha chiuso in extremis il colpo di mercato più sorprendente della sessione invernale: l’arrivo del centravanti croato Sandro Kulenovic, 26 anni, dalla Dinamo Zagabria. L’operazione, in prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo, è stata portata a termine in poche ore, dopo che il Verona, considerato il favorito per l’acquisto, si è trovato bloccato da ritardi burocratici e mancata chiusura con le parti interessate. Il club granata ha sfruttato l’ultimo scorcio di mercato per piazzare un colpo di qualità in attacco, puntando su un profilo fisico e tecnico che risponde alle esigenze del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

torino in cerca di rinforzi l8217attenzione si sposta su un ex juventino mentre verona resta fuori dal giro

© Ameve.eu - Torino in cerca di rinforzi: l’attenzione si sposta su un ex juventino, mentre Verona resta fuori dal giro.

Approfondimenti su Torino mercato

Garlasco, perché l’attenzione si sposta su Andrea Sempio: l’analisi del genetista

Oscars | Dal 2029 la cerimonia si sposta su YouTube

Dal 2029, gli Oscars cambiano volto: la cerimonia si sposterà su YouTube, segnando un nuovo capitolo nella storia degli Academy Awards.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Torino mercato

Argomenti discussi: Turni di notte e sabato al lavoro? No grazie: Stellantis assume a Torino, ma i (pochi) giovani operai mettono i paletti; Il Mago di Oz a teatro a Torino: il Musical per famiglie al Teatro Concordia; Ritorno A Buenos Aires: in corso a Torino le riprese del nuovo film di Marco Bechis; 'Cuori 3' - Dal primo febbraio su Rai 1 tornano i cardiologi del Molinette di Torino.

torino in cerca diLa Reale Mutua Torino ’81 Iren in cerca dell'ottavo successo consecutivoI gialloblù scenderanno in vasca davanti ai propri tifosi della piscina Stadio Monumentale domani sera alle ore 18 contro l’Arenzano ... tuttosport.com

torino in cerca diIl Torino offre Biraghi per Ranieri. CorSport: C'è il no dei violaIl Corriere dello Sport - Stadio scrive che l'agente di Luca Ranieri è in cerca di una nuova destinazione per il difensore classe 1999, che vuole scendere in campo con ... firenzeviola.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.