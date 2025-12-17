Oscars | Dal 2029 la cerimonia si sposta su YouTube

Dal 2029, gli Oscars cambiano volto: la cerimonia si sposterà su YouTube, segnando un nuovo capitolo nella storia degli Academy Awards. Dopo oltre mezzo secolo con ABC, l’Academy ha scelto la piattaforma di streaming per portare l’evento direttamente nelle case di milioni di spettatori. Una svolta innovativa che promette un’esperienza più accessibile e coinvolgente, rivoluzionando il modo di vivere e condividere l’attesa più glamour dell’anno.

© Universalmovies.it - Oscars | Dal 2029 la cerimonia si sposta su YouTube Gli Oscars dicono addio ad ABC dopo oltre 50 anni: l'Academy ha siglato un accordo storico con Youtube. L' Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato poche ore fa un accordo pluriennale con YouTube per i diritti esclusivi globali della cerimonia degli Oscar, a partire dalla 101ª edizione nel 2029 fino al 2033. La trasmissione sarà gratuita e live per oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo direttamente su YouTube, mentre negli Stati Uniti sarà disponibile anche per gli abbonati YouTube TV. Inclusi red carpet, contenuti behind-the-scenes, accesso al Governors Ball e funzionalità avanzate come sottotitoli, tracce audio multilingua.

