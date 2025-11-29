Garlasco perché l’attenzione si sposta su Andrea Sempio | l’analisi del genetista
Le nuove rivelazioni sul caso Garlasco riportano l’attenzione su un’indagine che, a quasi vent’anni dal brutale omicidio di Chiara Poggi, continua a generare dibattiti, interesse e colpi di scena. Il talkcast di RaiNews.it, “Cloud – Idee e persone in rete”, ha ospitato Matteo Fabbri, genetista forense e docente della Sezione di Medicina Legale dell’Università di Ferrara, già consulente tecnico della difesa Stasi, che ha illustrato i motivi per cui la nuova perizia della dottoressa Denise Albani potrebbe rappresentare una svolta fondamentale. Una perizia che, oltre agli aspetti tecnici, apre anche un bivio investigativo destinato a influenzare i prossimi passi dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
GARLASCO: Ora Andrea Sempio si lagna perché sono usciti i dati della perizia sul Dna, ma proprio i suoi legali nel 2017 avevano avuto in anticipo la perizia Linarello... - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, perché il padre di Andrea Sempio è indagato per corruzione. L'avvocato: «Non è una parodia, è accaduto davvero» Vai su X
Garlasco, la smentita sullo scontrino di Sempio: «Il super testimone non esiste, nessuno si è presentato in Caserma» - Lo scontrino di Andrea Sempio, oggi unico indagato per la morte di Chiara Poggi, era tornato al centro dell'inchiesta su Garlasco qualche giorno fa. Da ilgazzettino.it
Garlasco, il caso che non trova pace tra accuse di corruzione e scontri tra esperti - Dalle accuse di corruzione a Giuseppe Sempio al caso Bruzzone, segnalata all’Ordine: il delitto di Garlasco si riapre tra ombre e tensioni crescenti Nelle pieghe di una vicenda giudiziaria che sembra ... Lo riporta panorama.it
Garlasco, perizia Cattaneo scagiona Alberto Stasi/ “Delitto in più fasi, ora della morte conferma l’alibi” - Delitto Garlasco, dalle anticipazioni sui risultati della nuova perizia l'alibi di Stasi potrebbe essere confermato, spostata in avanti l'ora della morte Delitto Garlasco, dall’ultima perizia svolta ... Lo riporta ilsussidiario.net