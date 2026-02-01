Torino il Comandante dei Carabinieri | Aggressione a un agente è un attacco allo Stato

Il Comandante dei Carabinieri di Torino, Generale Salvatore Luongo, non ha usato mezzi termini. Durante i disordini della città, un agente è stato aggredito e lui ha subito chiamato a gran voce: “È un attacco allo Stato”. Luongo ha ribadito che ogni attacco ai militari che lavorano per la sicurezza dei cittadini colpisce l’intera nazione. La tensione resta alta e il quadro delle proteste si fa sempre più complicato.

Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, ha commentato con fermezza l'aggressione avvenuta a Torino durante i recenti disordini: «Un attacco a chi opera per la tutela dell'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini è un attacco allo Stato». Il generale Luongo ha espresso solidarietà all'agente della Polizia di Stato coinvolto nell'aggressione, definendola «ignobile», sottolineando come l'episodio rappresenti una minaccia non solo per le forze dell'ordine, ma per l'intera comunità. «Esprimo la mia vicinanza personale e quella di tutti i Carabinieri», ha aggiunto, ribadendo l'impegno dell'Arma a sostenere ogni collega impegnato nella protezione dei cittadini.

