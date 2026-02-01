Torino attacco allo Stato al corteo di Askatasuna | martellate sulla polizia undici feriti tra gli agenti

Questa mattina a Torino, durante un corteo di Askatasuna, alcuni manifestanti hanno attaccato la polizia con violenza. Hanno lanciato bombe carta, dato fuoco a cassonetti e usato cartelli come armi. Un agente è stato preso a martellate e undici agenti sono rimasti feriti. Due blindati sono stati colpiti e sono stati trovati cassonetti usati come scudi. La situazione resta tesa e le forze dell’ordine stanno cercando di contenere la protesta.

Un agente preso a martellate, bombe carta, incendi che hanno coinvolto persino due blindati della polizia, cassonetti usati come scudo e cartelli stradali come armi. Così un pezzo di città è diventato un campo di battaglia. Il corteo che ha radunato il mondo antagonista da tutta Italia e dall'estero, a sostegno del centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherita a Torino, alla fine si è trasformato in una guerriglia urbana. Tra gli episodi più violenti spicca quello in cui un agente senza casco è stato aggredito anche quando era a terra con calci, pugni e persino un martello e una chiave inglese da una decina di antagonisti.

