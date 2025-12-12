Violenta aggressione nel carcere delle Vallette a Torino | agente si rompe il crociato per contenere un detenuto che lo prende a pugni

Nel pomeriggio di ieri, nel carcere delle Vallette a Torino, si è verificata una violenta aggressione: un agente di polizia penitenziaria è stato colpito con pugni da un detenuto, riportando la rottura del crociato nel tentativo di contenerlo. L'episodio si è verificato nel padiglione A, durante il rientro dalla sua udienza del detenuto marocchino.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, un detenuto marocchino sulla ventina, rientrato da un'udienza, ha aggredito con ripetuti pugni al volto un agente di polizia penitenziaria in servizio nel padiglione A del carcere delle Vallette a Torino. Il poliziotto ha riportato un forte trauma.

