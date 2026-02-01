Torino avanti nel derby | vittoria stretta sul Lecce con un gol d’autore nel finale

Il Torino conquista una vittoria sofferta contro il Lecce, grazie a un gol spettacolare nel finale. La partita si conclude con un 1-0 che può sembrare stretto, ma rappresenta un successo importante per i granata, che hanno dimostrato carattere e determinazione. La rete decisiva arriva al tramonto, regalando ai padroni di casa tre punti fondamentali in chiave classifica.

Il Torino si impone sul Lecce con un 1-0 che vale come una piccola vittoria di carattere, in una partita chiusa nel finale e decisa da un gol d’autore. La sfida, valida per la 23ª giornata di Serie A, si è disputata domenica pomeriggio al granata, dove i padroni di casa hanno trovato la via del goal solo al 90° minuto, grazie a un’azione costruita con precisione e conclusa con classe da Ché Adams. L’attaccante inglese ha infilato il portiere del Lecce con un diagonale da fuori area, dopo un passaggio perfetto di Nikola Vlasic, che ha ricevuto palla in area e ha trovato il giusto spazio tra i difensori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

