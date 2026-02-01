Il Torino si impone sul Lecce con un gol d’oro nel finale in una partita dal respiro serrato e teso
Il Torino vince 1-0 sul Lecce nel finale, in una partita tesa e combattuta. I granata trovano il gol decisivo negli ultimi minuti, portando a casa una vittoria importante. Il Via del Mare è stato un campo caldo e difficile, ma alla fine sono stati i torinesi a festeggiare. La partita ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo secondo.
Il Torino ha espugnato il Via del Mare con un successo sofferto ma prezioso, battendo il Lecce per 1-0 in una partita che ha tenuto i tifosi col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Il gol decisivo è arrivato al 93° minuto, con un colpo di testa di Luca Paganini, che ha siglato il suo primo goal in Serie A dopo un’azione di corner. Il risultato, seppur modesto, ha portato tre punti fondamentali per i granata, che salgono a quota 18 in classifica, consolidando la posizione in zona playoff. Il match, giocato al San Paolo, è stato segnato da un equilibrio teso, con entrambe le squadre che hanno alternato momenti di pressione e ripiegamenti difensivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
