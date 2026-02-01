Il Torino vince 1-0 sul Lecce nel finale, in una partita tesa e combattuta. I granata trovano il gol decisivo negli ultimi minuti, portando a casa una vittoria importante. Il Via del Mare è stato un campo caldo e difficile, ma alla fine sono stati i torinesi a festeggiare. La partita ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

Il Torino ha espugnato il Via del Mare con un successo sofferto ma prezioso, battendo il Lecce per 1-0 in una partita che ha tenuto i tifosi col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Il gol decisivo è arrivato al 93° minuto, con un colpo di testa di Luca Paganini, che ha siglato il suo primo goal in Serie A dopo un’azione di corner. Il risultato, seppur modesto, ha portato tre punti fondamentali per i granata, che salgono a quota 18 in classifica, consolidando la posizione in zona playoff. Il match, giocato al San Paolo, è stato segnato da un equilibrio teso, con entrambe le squadre che hanno alternato momenti di pressione e ripiegamenti difensivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Torino si impone sul Lecce con un gol d'oro nel finale, in una partita dal respiro serrato e teso.

Questa sera a Perugia si è vissuto un pomeriggio di nervi tesi.

Argomenti discussi: Il Torino batte il Lecce grazie a un gol di Adams, Baroni salvo; L'Udinese si impone a Verona; SNOOKER: CONCLUSA LA 2° PROVA NAZIONALE NBC. GRANDE SPETTACOLO TRA PERUGIA E TORINO; Under 17 Serie A e B, l’Inter si prende il derby: 3-1 al Milan e conferma al secondo posto.

Salvini, Torino impone scelte. Subito pacchetto sicurezza e tolleranza zero(ANSA) - ROMA, 01 FEB - I gravissimi scontri di Torino impongono alcune scelte: nessuna tolleranza con i violenti, subito il nuovo pacchetto sicurezza che prevede più tutele alle Forze dell'Ordine, e ... msn.com

Il Napoli va ko a Torino: la Juventus si impone per 3-0TORINO – Il Napoli esce sconfitto dal match di Torino. La partita si sblocca dopo una ventina di minuti con un inserimento in area di David che infila l’angolo di sinistro. Nella ripresa gli azzurri ... marigliano.net

Salvini, Torino impone scelte. Subito pacchetto sicurezza e tolleranza zero. Sì anche all'obbligo di una cauzione per chi scende in piazza #ANSA x.com

Oggi il centro di Torino sarà teatro di un imponente corteo nazionale - facebook.com facebook