Il Lecce torna alla vittoria Torino si rialza tardi e spreca tutto nel finale
I salentini ritrovano i tre punti al Via del Mare dopo quasi un mese e festeggiano il primo successo interno della stagione. Granata irriconoscibili nella prima parte, poi vivi con il gol di Adams, ma il rigore fallito da Asllani al 90’ e la parata di Falcone spengono la rimonta. Il Lecce interrompe il periodo di astinenza da vittorie, durato poco meno di trenta giorni, e ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico. Nel match della tredicesima giornata di Serie A 20252026, i giallorossi superano 2-1 il Torino allo stadio “Via del Mare” e si mettono alle spalle la zona a rischio della classifica. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altre letture consigliate
#Baroni: "Toro, con il #Lecce torna Israel. La mentalità è tutto e serve continuità" Vai su X
TORNIAMO LIVE! Oggi, alle 14.30, torna #LecceCommunityShow! Parleremo, assieme a voi, della conferenza stampa di Di Francesco alla vigilia di #LecceTorino Twitch.com/LecceCommunityShow Facebook.com/LecceCommunity YouTube.com/@Lec - facebook.com Vai su Facebook
Lecce, prima vittoria in casa: Torino ko per 2-1 - Il Lecce torna al successo dopo quasi un mese (e per la prima volta in casa in questa stagione), il Torino parte malissimo e sprofonda. Secondo msn.com
SI PARTE!!! Primo possesso per il Lecce con la consueta maglia giallorossa12:33 - Torino: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Lo riporta sport.virgilio.it
Lecce Torino 2-1, in due minuti Di Francesco vince la partita: Asllani sbaglia il rigore del pareggio allo scadere. Cos’è successo - 1, nonostante il caos VAR ed il rigore finale La sfida tra Lecce e Torino si è conclusa con la vittoria de ... Secondo juventusnews24.com