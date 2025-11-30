Il Lecce torna alla vittoria Torino si rialza tardi e spreca tutto nel finale

I salentini ritrovano i tre punti al Via del Mare dopo quasi un mese e festeggiano il primo successo interno della stagione. Granata irriconoscibili nella prima parte, poi vivi con il gol di Adams, ma il rigore fallito da Asllani al 90’ e la parata di Falcone spengono la rimonta. Il Lecce interrompe il periodo di astinenza da vittorie, durato poco meno di trenta giorni, e ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico. Nel match della tredicesima giornata di Serie A 20252026, i giallorossi superano 2-1 il Torino allo stadio “Via del Mare” e si mettono alle spalle la zona a rischio della classifica. 🔗 Leggi su Sportface.it