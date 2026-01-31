Askatasuna Meloni | a Torino finti rivoluzionari nemici dello Stato

Questa mattina a Torino un gruppo di antagonisti ha manifestato contro lo sgombero dello stabile Askatasuna. La polizia ha cercato di bloccare il corteo, ma i manifestanti hanno tentato di forzare i cordoni. Meloni ha commentato l’episodio definendolo grave e inaccettabile. La situazione resta tesa, con forze dell’ordine in allerta.

Roma, 31 gen. (askanews) – “Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni su X postando il video di un poliziotto aggredito dai manifestanti. “Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente – prosegue – è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta e aggressioni organizzate, fino a colpire un blindato della Polizia. Le immagini dell’agente aggredito parlano da sole: non siamo di fronte a manifestanti, ma a soggetti che agiscono come nemici dello Stato”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

