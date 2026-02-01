Agente abruzzese preso a martellate a Torino il sindaco Ferrara | Le idee si difendono senza violenza Solidali a lui e alla polizia

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, condanna l’aggressione a un agente abruzzese a Torino. Ferrara si schiera dalla parte delle forze dell’ordine, esprimendo vicinanza e solidarietà al poliziotto ferito a martellate. «Le idee si difendono senza violenza», dice. La vicenda ha suscitato reazioni e il sindaco ha confermato il suo sostegno a chi lavora per mantenere l’ordine pubblico.

Alessandro Calista, 29 anni, originario di Pescara è uno degli agenti aggrediti durante la protesta contro la chiusura del centro sociale Askatasuna L'agente di polizia rimasto ferito è originario di Pescara, si chiama Alessandro Calista, 29 anni, sposato e padre di un bimbo, è in servizio per la questura di Padova, come riporta IlPescara.it: è stato accerchiato da un gruppo di persone incappucciate, buttato a terra e colpito con un martello. Ora è ricoverato in ospedale per i traumi riportati al polpaccio e alle costole. Con lui è rimasto ferito un altro agente abruzzese: Francesco Roselli, 49 anni di Casali d’Aschi, frazione di Gioia dei Marsi nell'Aquilano, colpito da una sassata alle spalle.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Torino Polizia

Un agente di polizia di Pescara è rimasto ferito durante gli scontri a Torino.

Questa mattina a Torino un agente di polizia di 29 anni è stato aggredito durante il corteo per Askatasuna.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Torino Polizia

Argomenti discussi: Guerriglia a Torino, tra i poliziotti feriti anche un agente abruzzese. Solidarietà da Mattarella; È ABRUZZESE IL POLIZIOTTO PRESO A MARTELLATE A TORINO / IL VIDEO DELL'AGGRESSIONE; Alessandro Calista, chi è il poliziotto 29enne preso a martellate durante il corteo per Askatasuna; Torino: si chiama Alessandro Calista ed è di Pescara l’agente pestato e preso a martellate.

Poliziotto abruzzese preso a martellate da antagonisti incappucciati, Marsilio: «Lo Stato non arretra di fronte alla violenza»«Quanto accaduto ieri a Torino durante lo sgombero del centro sociale è grave e inaccettabile. Esprimo la mia piena e […] ... ecoaltomolise.net

Guerriglia a Torino, agente gravemente ferito: è un 29enne abruzzeseL’agente del Reparto Mobile di Padova è stato accerchiato e colpito durante gli scontri seguiti alla manifestazione per Askatasuna. Ricoverato, non è in pericolo di vita ... lanuovariviera.it

Quanto accaduto ieri a Torino durante lo sgombero del centro sociale è grave e inaccettabile. Esprimo la mia piena e sincera solidarietà ai due poliziotti abruzzesi rimasti feriti: al giovane Alessandro Calista, agente di Pescara, di appena 29 anni, e all’altro poli - facebook.com facebook