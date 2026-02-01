Top News Milan | cresce la speranza per Mateta Gabbia crede allo Scudetto Oggi due visite mediche e Disasi…

Il Milan si prepara a una giornata importante. Oggi sono in programma due visite mediche per Disasi, mentre in casa rossonera cresce la speranza di vedere Mateta in campo. Gabbia si dice convinto: lo Scudetto è ancora possibile. Le voci di mercato e le parole dei giocatori animano questa domenica di febbraio, con i tifosi che aspettano aggiornamenti e conferme.

Milan al centro di tantissime notizie di mercato, ma non solo. Nella mattina di oggi, domenica 1 febbraio 2026, si parla del possibile innesto in difesa, delle visite mediche di due giovani talenti acquistati dal Milan e delle ultime novità su Jean-Philippe Mateta. Non solo mercato, ma anche le parole di Matteo Gabbia. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Nelle prime ore della mattinata, il Milan ha accolto gli ultimi due colpi di mercato. Si tratta di Alphadjo Cissé e Yahya Idrissi. I due giovani talenti presi dal Verona e dal Chelsea hanno svolto le consuete visite mediche alla clinica 'La Madonnina' di Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan si avvicina a ufficializzare l’arrivo di Mateta.

Le principali notizie sul Milan di questa mattina: Gabbia rimane a Milano e non parte per Riad, Tare valuta due rinnovi importanti, e si aggiornano le ultime sul mercato di gennaio, tra aggiornamenti e indiscrezioni.

