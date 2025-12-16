Top Milan News | Gabbia non parte per Riad Due rinnovi nel mirino di Tare e le ultime sulla punta rossonera

Le principali notizie sul Milan di questa mattina: Gabbia rimane a Milano e non parte per Riad, Tare valuta due rinnovi importanti, e si aggiornano le ultime sul mercato di gennaio, tra aggiornamenti e indiscrezioni.

© Pianetamilan.it - Top Milan News: Gabbia non parte per Riad. Due rinnovi nel mirino di Tare e le ultime sulla punta rossonera Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 16 dicembre 2025: Gabbia non parte per la Supercoppa Italiana, Tare ha due rinnovi nel mirino e le ultime sul mercato di gennaio. Pianetamilan.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Milan, da Leao a Gabbia e Gimenez: il punto sull'infermeria in vista del Napoli - Dalle condizioni di Leao a quelle di Gabbia: tutte le novità sugli infortunati del Milan in vista della gara di Supercoppa contro il Napoli ... gianlucadimarzio.com

Milan, Gabbia resta a Milanello e non parte per Riyad - In previsione della Supercoppa, Matteo Gabbia (per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro) - video.sky.it

: Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nel corso della gara Milan–Sassuolo disputata ieri, Matteo #Gabbia ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro. Gli accertame - facebook.com facebook

Milan, Igli Tare pronto a bloccare Niclas Füllkrug per l’attacco. Presto nuovi contatti tra le parti. L’Atletico Madrid ascolterà offerte per Giacomo Raspadori. Tutto su YouTube: m.youtube.com/watchv=y73qyd… x.com

