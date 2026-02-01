The Voice Kids le pagelle del 31 gennaio | Nek e Clementino infiammano il palco 8 Davide fa commuovere tutti 10

Questa sera, a The Voice Kids, Nek e Clementino hanno infiammato il palco con le loro esibizioni. Davide ha invece conquistato il pubblico e i giudici con una performance che ha fatto commuovere tutti, ricevendo il massimo dei voti. La serata è stata fatta di emozioni forti, storie toccanti e duetti da brivido.

Storie commoventi, messaggi importanti e duetti da brivido: sono questi gli ingredienti dell'ultima puntata di Blind Auditions di The Voice Kids. Sabato dopo sabato il talent show dedicato ai giovanissimi talenti regala grandi emozioni, e anche la serata del 31 gennaio non ha deluso le aspettative. I coach Arisa, Nek, Loredana Bertè e il duo Clemetino-Rocco Hunt hanno completato i loro team, formati da 10 cantanti ciascuno: adesso le prossime fasi del talent show saranno le Battle e la Finale, prevista per il 14 febbraio. Anche questa puntata ha riservato grandi sorprese: ecco i momenti più belli della serata (secondo noi).

