Testimone all’evento di Crans Montana | L’ossigeno era scaduto nessun piano di emergenza era stato attivato

Questa mattina emergono nuovi dettagli sull’incidente di Crans-Montana. Un testimone presente all’evento racconta che l’ossigeno di emergenza era scaduto e nessun piano di salvataggio era stato messo in atto. La notte tra il 1° e il 2 gennaio 2026 si è rivelata fatale per molte persone che si trovavano a bordo del Constellation, che si è trasformato in una trappola mortale alle due di mattina. Le autorità continuano le indagini per capire cosa sia successo davvero.

Il 1° gennaio 2026, alle due del mattino, il Constellation di Crans-Montana si trasformò in una trappola mortale. L’incendio, scaturito da un guasto elettrico, si diffuse con velocità inaudita, intrappolando oltre quaranta giovani in un ambiente chiuso, dove l’ossigeno si esaurì in pochi minuti. Tra i pochi sopravvissuti, Paolo Campolo, 55 anni, analista finanziario originario della Calabria, residente a Crans-Montana dal 2023 con la compagna e la figlia Polina, 17 anni, si trovò al centro di un dramma che avrebbe messo a nudo i limiti di un sistema di emergenza che non fu in grado di reagire. Nonostante la vicinanza di risorse di soccorso, nessun intervento tempestivo si materializzò. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Testimone all’evento di Crans Montana: «L’ossigeno era scaduto, nessun piano di emergenza era stato attivato» Approfondimenti su Crans Montana Constellation Omicidio Aurora: il killer fantasma era stato espulso 2 volte: ma beffa del passaporto scaduto e Cpr evitato, era a spasso e libero di uccidere La tragica morte di Aurora Livoli, trovata senza vita a Milano lo scorso 29 dicembre, ha scosso l’opinione pubblica. Crans-Montana, l’indagine sulla strage: l’uscita di emergenza era chiusa a chiave A Crans-Montana, un’indagine ha rivelato che l’uscita di emergenza del bar Le Constellation era chiusa a chiave durante l’incendio che, durante i festeggiamenti di Capodanno, ha causato la morte di 40 persone. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Crans Montana Constellation Argomenti discussi: Fed, passaggio di testimone; Giornata della Memoria, incontro di riflessione e testimonianza all'Ic Nord est Manzoni; L’Ingegneria disegna il futuro a Chieti: AI, etica e il passaggio di testimone tra generazioni; Testimoni della fede impegnati nella carità contro le nuove povertà. Tre eventi sono stati cancellati dopo la tragedia di Crans Montana. E mentre imperversa la crisi Roma-Berna, ci si prepara a un'Olimpiade di diplomazia: siamo andati a dare un'occhiata x.com GOGGIA CHIUDE SECONDA A CRANS-MONTANA La sorpresa Malorie Blanc toglie la vittoria alla nostra azzurra nel SuperG svizzero. Roberta Melesi sogna il podio ma viene beffata da Breezy Johnson Federica Brignone è 17a mentre Laura Piro - facebook.com facebook

