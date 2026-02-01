Testimone all’evento di Crans Montana | L’ossigeno era scaduto nessun piano di emergenza era stato attivato

Questa mattina emergono nuovi dettagli sull’incidente di Crans-Montana. Un testimone presente all’evento racconta che l’ossigeno di emergenza era scaduto e nessun piano di salvataggio era stato messo in atto. La notte tra il 1° e il 2 gennaio 2026 si è rivelata fatale per molte persone che si trovavano a bordo del Constellation, che si è trasformato in una trappola mortale alle due di mattina. Le autorità continuano le indagini per capire cosa sia successo davvero.

Il 1° gennaio 2026, alle due del mattino, il Constellation di Crans-Montana si trasformò in una trappola mortale. L’incendio, scaturito da un guasto elettrico, si diffuse con velocità inaudita, intrappolando oltre quaranta giovani in un ambiente chiuso, dove l’ossigeno si esaurì in pochi minuti. Tra i pochi sopravvissuti, Paolo Campolo, 55 anni, analista finanziario originario della Calabria, residente a Crans-Montana dal 2023 con la compagna e la figlia Polina, 17 anni, si trovò al centro di un dramma che avrebbe messo a nudo i limiti di un sistema di emergenza che non fu in grado di reagire. Nonostante la vicinanza di risorse di soccorso, nessun intervento tempestivo si materializzò. 🔗 Leggi su Ameve.eu

