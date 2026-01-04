Omicidio Aurora | il killer fantasma era stato espulso 2 volte | ma beffa del passaporto scaduto e Cpr evitato era a spasso e libero di uccidere

La tragica morte di Aurora Livoli, trovata senza vita a Milano lo scorso 29 dicembre, ha scosso l’opinione pubblica. Il presunto killer, già espulso due volte, con un passaporto scaduto e senza un percorso di rimpatrio efficace, era rimasto libero di agire. Questa vicenda mette in luce le criticità nelle procedure di controllo e sicurezza, evidenziando come lacune amministrative possano avere conseguenze drammatiche.

La morte di Aurora Livoli, la diciannovenne trovata senza vita lo scorso 29 dicembre in un cortile di Via Paruta a Milano, non è solo una tragedia umana. Ma il ritratto di un fallimento burocratico e giudiziario. Per l’omicidio (l’autopsia ipotizza lo strangolamento) è indagato Emilio Gabriel Valdez Velazco, peruviano di 57 anni. Un uomo che, stando ai fatti, non avrebbe mai dovuto trovarsi in quella strada. Omicidio Aurora Livoli, il killer “fantasma” espulso due volte ma libero di aggredire e uccidere. Velazco non era un nome nuovo per le forze dell’ordine. Il suo curriculum criminale è un elenco di reati odiosi: rapina aggravata, violenza sessuale e immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

A Milano fermato il presunto killer di Aurora Livoli, è un aggressore seriale.

