' Trasloco' degli studenti della scuola ' Anna Frank' Csn | Incertezza e gestione carente genitori preoccupati
L’improvviso trasferimento degli studenti della scuola Anna Frank ha suscitato preoccupazione tra genitori e comunità. Cesena Siamo Noi si schiera al fianco delle famiglie, sottolineando le criticità nella gestione e l’incertezza che questo spostamento comporta. La decisione dell’amministrazione comunale, presa in fretta e furia, evidenzia la necessità di un dialogo più aperto e di una pianificazione accurata per garantire il benessere degli studenti.
“Cesena Siamo Noi esprime nuovamente piena solidarietà e sostegno alle famiglie degli studenti della scuola media Anna Frank, coinvolte nello spostamento presso Palazzo Mazzini Marinelli deciso improvvisamente dall’amministrazione comunale visto l'approssimarsi dei termini di scadenza del Pnrr”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Scuola media, 'trasloco' degli studenti a Palazzo Mazzini Marinelli per i lavori. Csn: "Decisione improvvisa"
Leggi anche: Lavori all’Anna Frank: "I genitori hanno capito le ragioni del trasloco"
Cesena, gli studenti della Anna Frank a palazzo Mazzini Marinelli: organizzati i servizi navetta - Al rientro dalla pausa natalizia, gli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Anna Frank’ riprenderanno le lezioni a palazzo Mazzini ... corriereromagna.it
Lavori all’Anna Frank: "I genitori hanno capito le ragioni del trasloco" - Nella palestra della scuola media di via Tito Maccio Plauto il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri hanno incontrato le famiglie degli studenti della scuole ... ilrestodelcarlino.it
Lavori alla scuola ’Frank’: "Gli studenti traslocano" - Trasloco in vista per gli studenti della scuola ’Anna Franka palazzo Mazzini Marinelli dal 7 gennaio a fine anno scolastico, in vista del completamento dei lavori per la costruzione della nuova scuola ... ilrestodelcarlino.it
Gli zaini giganteschi degli studenti – e non solo – sui mezzi pubblici sembrano vere e proprie spedizioni : sembra che stiano facendo un trasloco di fatto , con montagne di libri, tablet, computer e altre diavolerie tecnologiche sulle spalle. Ma anche - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.