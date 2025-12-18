' Trasloco' degli studenti della scuola ' Anna Frank' Csn | Incertezza e gestione carente genitori preoccupati

L’improvviso trasferimento degli studenti della scuola Anna Frank ha suscitato preoccupazione tra genitori e comunità. Cesena Siamo Noi si schiera al fianco delle famiglie, sottolineando le criticità nella gestione e l’incertezza che questo spostamento comporta. La decisione dell’amministrazione comunale, presa in fretta e furia, evidenzia la necessità di un dialogo più aperto e di una pianificazione accurata per garantire il benessere degli studenti.

Lavori all’Anna Frank: "I genitori hanno capito le ragioni del trasloco" - Nella palestra della scuola media di via Tito Maccio Plauto il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri hanno incontrato le famiglie degli studenti della scuole ... ilrestodelcarlino.it

Lavori alla scuola ’Frank’: "Gli studenti traslocano" - Trasloco in vista per gli studenti della scuola ’Anna Franka palazzo Mazzini Marinelli dal 7 gennaio a fine anno scolastico, in vista del completamento dei lavori per la costruzione della nuova scuola ... ilrestodelcarlino.it

