Terribile schianto a Roma auto travolge e uccide un 67enne alla Borghesiana | indagini in corso
Terribile schianto a Roma dove un'automobile ha travolto e ucciso un pedone di 69 anni. Il conducente è stato sottoposto ai test di rito, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un morto e un ferito nel terribile schianto in auto Vai su Facebook
Terribile schianto a Roma, auto travolge e uccide un 67enne alla Borghesiana: indagini in corso - Terribile schianto a Roma, nella periferia est della capitale, nel quartiere della Borghesiana, dove un' automobile ha investito un pedone. Riporta fanpage.it
Terribile schianto fra due auto nel Viterbese, tre giovani feriti: ipotesi corsa clandestina - Tre giovani sono finiti in ospedale in gravi condizioni dopo un violento incidente nel Viterbese. Come scrive fanpage.it
Roma, tragico schianto: muore paracadutista 23enne della Folgore - ROMA – Ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon mentre stava percorrendo, ieri mattina, la via Braccianese di Roma. Come scrive livesicilia.it
26 ottobre: Folle corsa uccide Bibbi; Servizi segreti, si cambia; Verdone, un giorno da sindaco - E dopo il terribile schianto a Roma, Francesco Bechis ci spiega il piano del ministro alla difesa Crosetto per riformare i servizi segreti, con Andrea Bulleri faremo il punto sulle elezioni con una ... Secondo ilmessaggero.it
Tragedia a Roma, schianto fatale tra moto e autocarro: muore 50enne. In corso gli accertamenti tossicologici - Incidente mortale al Quartaccio tra una Yamaha TMAX e un furgone Ducato: deceduto motociclista 50enne. affaritaliani.it scrive
Terribile schianto contro un tir: auto devastata, 4 ragazzi portati in ospedale - I rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale di Seriate, competente per quel tratto di autostrada. Secondo bresciatoday.it