Incidente mortale a Vespolate | schianto tra due auto una si ribata e travolge e uccide un pedone

Nella giornata di oggi, lunedì 12 gennaio, si è verificato a Vespolate un incidente stradale lungo corso Mazzini, che ha coinvolto due veicoli. L'impatto ha causato la ribaltina di una delle auto, con conseguente travolgiamento e decesso di un pedone. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

L'incidente mortale è accaduto al convertitore 3 dell'acciaieria 2. Secondo le prime informazioni, avrebbe ceduto un grigliato sul quale in quel momento si trovava l'uomo - facebook.com facebook

Incidente mortale stamane all'ex Ilva di Taranto. Un operaio di 46 anni ha perso la vita precipitando per diversi metri all'interno dell'impianto. Proclamato lo sciopero di 24 ore anche nell'indotto x.com

