Incidente mortale a Vespolate | schianto tra due auto una si ribata e travolge e uccide un pedone
Nella giornata di oggi, lunedì 12 gennaio, si è verificato a Vespolate un incidente stradale lungo corso Mazzini, che ha coinvolto due veicoli. L'impatto ha causato la ribaltina di una delle auto, con conseguente travolgiamento e decesso di un pedone. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.
Incidente mortale a Vespolate.É successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 gennaio, all'altezza di corso Mazzini, dove due auto si sono scontrate per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine.Una delle due auto si è ribaltata a causa dell'impatto e ha travolto un pedone che stava passando di.
