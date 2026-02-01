Ternana ultimo giorno di calciomercato | ecco cosa accadrà nelle ore conclusive della sessione invernale

Questa sera si chiude ufficialmente il calciomercato invernale e la Ternana sta preparando gli ultimi colpi. La società ha già portato a casa cinque nuovi giocatori e ora si aspetta di chiudere anche qualche trattativa in uscita. I tifosi sono ansiosi di scoprire quali novità arriveranno prima della fine della sessione.

Il direttore dell'area tecnica Diego Foresti penserà esclusivamente alle uscite. Almeno tre i calciatori da sistemare Una sessione di mercato piuttosto vivace per la Ternana, contraddistinta da ben cinque operazioni in entrata. Il direttore dell'area tecnica Diego Foresti concentrerà tutte le sue attenzioni sul mercato in uscita. Alle 20 di lunedì 2 febbraio termineranno le contrattazioni. Entro la fine della settimana, inoltre, le società di Serie C dovranno consegnare le rispettive liste alla Lega. Il dirigente rossoverde cercherà di trovare una collocazione a Enrico Brignola. L'esterno offensivo non rientra nei piani tecnici della società di via della Bardesca.

