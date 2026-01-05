Cosa fare per l’Epifania | ecco gli eventi e le sagre principali per vivere l’ultimo giorno di magia invernale

L’Epifania rappresenta l’ultimo momento di festa dell’inverno, offrendo occasioni per eventi e sagre nelle diverse località italiane. Questa giornata permette di concludere le celebrazioni natalizie con tradizioni e appuntamenti che coinvolgono tutta la famiglia. Ecco una panoramica sulle principali iniziative per vivere appieno questa ricorrenza, tra tradizioni, appuntamenti culturali e momenti di convivialità.

Sebbene si dica che "l'Epifania tutte le feste si porta via", è altrettanto vero che prima di ciò la "notte della Befana" regala un'ultima giornata di magia ai più piccoli. Così questo 6 gennaio 2026 che cade di martedì, offre l'occasione perfetta per un weekend lungo o una gita fuori porta, anche se organizzata all'ultimo minuto. Nonostante il meteo incerto su diverse regioni, tanto che le previsioni parlano apertamente di rischio neve anche a bassa quota, l'Italia si prepara a celebrare la "Befana" con una miriade di eventi che mescolano sacro e profano. Dalla tradizionale calza a Piazza Navona ai falò propiziatori del Nord-Est, ecco la guida completa su cosa fare per l'Epifania.

Cosa fare per l’Epifania 2026 a Milano: eventi in città per festeggiare la Befana - Per martedì 6 gennaio sono in programma numerosi eventi, tra cui il tradizionale Corteo dei Re Magi, la Befana ... fanpage.it

Eventi con la Befana e corteo dei Magi: cosa fare a Milano e in Lombardia nel week end e per l’Epifania 2026 - Tra gli ultimi giorni delle festività natalizie e l’avvio ufficiale del nuovo anno, il weekend del 2, 3 e 4 gennaio 202 ... ilgiorno.it

